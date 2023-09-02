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02 Eylül 2023 Cumartesi 21:18:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 21:18:00

Nijer'de binlerce kişi Fransız askerlerinin geri çekilmesi için yürüdü

Kaynak: IHA

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Nijer'in başkenti Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi.

Nijer'de ordunun 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Başkent Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi Fransız birliklerin ülkeden gönderilmesi için sokağa döküldü. Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üste toplanan göstericiler, "Fransız ordusu ülkemizden geri çekilsin" yazılı pankartlar taşıdı. Fransa'yı protesto eden göstericiler cunta yönetimine desteklerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron Fransa'nın, eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Etiketler : nijer afrika darbe fransa
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