VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!
Festival coşkusu
Romantik yemek
40 bin kişilik koro
Modaya el atıyor
Ferhat'ı çok kıskanıyordum
26 Temmuz 2022 Salı 09:52:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:52:00

New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin New York eyaletinde, 1989'da Central Park'ta beyaz bir kadına tecavüz ve darp suçlamasıyla içeri atılan 6 gençten sonuncusu Steve Lopez, bugün hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

New York İlçe Bölge Savcısı Alvin Bragg, Manhattan'daki mahkeme binasında düzenlediği basın açıklamasında, yaklaşık 33 yıl önce Central Park'ta gece yürüyüş yapan beyaz bir genç kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla hapis yatan 6 siyahi ve Latin gençten sonuncu olan Steve Lopez'in geç de olsa suçsuz olduğunun ortaya çıkması ve aklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adaletin yerini bulması için çaba gösteren Lopez'in avukatı Eric Renfroe ve mahkeme heyetine teşekkür eden Bragg, "Bay Lopez'in mahkumiyetini iptal etme ve aleyhindeki iddianamenin reddedilmiş olmasından onur duyuyorum. Yargıç Ellen Biben ve tüm adalet sistemimize bunun gerçekleşmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Bragg, "Bunun gibi yakından takip edilen bir konuda bugün hakimin verdiği kararın, sistemimizde adaletsizliği algılayanları hareket ettirmeye yardımcı olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Steve Lopez'in avukatı Eric Renfroe ise, "Bu sonuç, işlemedikleri suçları kabul etmek zorunda kalanlar için adalet sisteminin pek sık yaptığı bir şey değil. Bunun bugün gerçekleşmesine sevindim." ifadesini kullandı.

Mahkeme esnasında olduğu gibi basın mensupları karşısında da sessizliğini koruyan Lopez, 15 yaşında üzerine atılan iftiradan 48 yaşında kurtulmuş oldu.

Central Park Five davası

New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği ve "Central Park Five" olarak adlandırdığı olayda, siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmek suçlamalarıyla tutuklanmış, suçlarını itiraf eden gençlerin, gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayda adı geçen Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Polislerin tecavüz suçunu zorla kabul ettirmeye çalıştıkları Lopez ise iddiaları bir türlü kabul etmemiş, ancak tecavüzle yargılanmaktan korktuğu için aynı mekanda bir erkek koşucuya yapılan darp suçunu, hiç alakası olmadığı halde, kabul etmek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle, diğer 5'liden ayrılan ve hikayesi arka planda kalan Lopez'in aynı davadan aklanması arkadaşlarından 20 yıl sonra gerçekleşebildi.

Etiketler : Alvin Bragg New York şehir yönetimi Lopez
Fener'e tam destek

Fener'e tam destek
Yalın aşk

Yalın aşk
Güzellikte zirvede

Güzellikte zirvede
Of Aman Nalan döndü

Of Aman Nalan döndü
Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda
Harbiye'de Yıldız izdihamı

Harbiye'de Yıldız izdihamı
Eski eşten ifşa!

Eski eşten ifşa!
Bir aşk defteri daha kapandı

Bir aşk defteri daha kapandı
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX