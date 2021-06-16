  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Beyaz Saray'dan S-400 füzeleri açıklaması
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
Çeyrek altından 13 TL'lik artış
Başkan Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine koşarak gidip geliyor
TSK'dan NATO uçağına takviye
Şuşa Beyannamesi imzalandı! Aliyev: Dünyanın gözü bugün burada
SSB Başkanı Demir, otel iddialarına yanıt verdi: İddialar art niyetli
Dışişleri'nden Atina bildirisine tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur
Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı başlıyor
Talha Uğurluel'e ''FETÖ üyeliği'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu üyesi İlhan normale dönüş tarihini açıkladı
İstanbul'da yollar göle döndü: Alt geçitte can pazarı
NATO temasları, dünya basınında geniş yer buldu
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Devam Ediyor!
16 Haziran 2021 Çarşamba 00:35:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 00:35:00

New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı

ABONE OL

ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette aşılama oranının yüzde 70 hedefine ulaşıldığını belirterek Kovid-19 kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

Cuomo, "Bugün pandemiyle mücadelede 472'nci gün. Bugünden itibaren bildiğimiz normal hayata dönüyoruz. Bu, çok önemli ve bunu hak ediyoruz çünkü çok uzun bir yol oldu." diye konuştu.

Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York'ta, bugün itibarıyla bu oranın 1000'de 4'e düştüğünü ifade eden Cuomo, "Bir dönem New York, yüzyılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 aylık bu süreçte New Yorklular yılmadan mücadeleyi sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı." dedi.

Cuomo, artık maske takma, sağlık taraması yapma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara gerek olmadığını ancak hala aşı yaptırmamış kişilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) protokolüne göre tedbirlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

CDC'nin belirlediği Kovid-19 tedbirlerinin ilkokullarda, toplu taşıma araçlarında, büyük kalabalıkların olduğu bina içi etkinliklerde, sağlık merkezleri ve hapishanelerde uygulanmaya devam edeceğini aktaran Cuomo, salgınla mücadelede ön saflarda bulunan temel hizmet çalışanlarını onurlandırmak ve kısıtlamaları kaldırmayı kutlamak için bu akşam eyaletin 10 ayrı noktasında havai fişek gösterisi yapılacağı bilgisini de paylaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'den yapılan açıklamada, Başkent Washington D.C. ve ülkedeki 14 eyalette Kovid-19 aşılama oranının yüzde 70 sınırını geçtiği, Vermont eyaletinin yüzde 84 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Etiketler : Andrew Cuomo ABD Kovid-19 aşılama
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
Doğa içinde mutluyuz

Doğa içinde mutluyuz
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu
Buruk veda

Buruk veda
20 KİLOSU GİTTİ

20 KİLOSU GİTTİ
Babalık olumlu yönde etkiledi

Babalık olumlu yönde etkiledi
Romantik yıl dönümü

Romantik yıl dönümü
Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi

Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER