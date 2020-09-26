New York'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar binin üzerine çıktı
Kaynak: AA
ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tekrar binin üzerine sıçradı.
New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eyalette son 24 saatte 1005 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Vaka sayısı, 5 Haziran'dan bu yana New York'ta kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD genelinde ise vaka sayısı 7 milyon 273 bini geçerken, 208 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
California 804 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.
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