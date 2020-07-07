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07 Temmuz 2020 Salı 00:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 00:36:00

New York Valisi'nden Trump'a suçlama: Durumun ciddiyetini inkar etti

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New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasından Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi." dedi.

New York Valisi Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ı salgını ve maske takmayı siyasi malzeme yapmakla eleştirdi.

''Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi.'' diyen Cuomo, Trump'ı maske takmayarak ve durumun ciddiyetini inkar ederek salgının büyümesine neden olmakla suçladı.

Cuomo, ''Virüsü inkar etmek gerçekten COVID-19'un ilerleyişini hızlandırıyor. Sayın Başkan, KOVID-19'un suç ortağı olma, sadece basit bir şey yap ve Amerikan halkına COVID-19'un varlığını ve bunun büyük bir sorun olduğunu söyle.'' diye konuştu.

5 GÜNDE 250 BİN VAKA

Florida, Arizona ve Texas gibi güneydeki eyaletlerde ve California'da koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla ABD'de temmuz ayının ilk beş gününde 250 bin vaka tespit edildi.

TRUMP: OKULLAR SONBAHARDA AÇILMALI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Demokratlara tepki gösterdi.

KOVID-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN TWİTTER'DA "SON DAKİKA" PAYLAŞIMI

Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin ise "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor." ifadelerini kullandı.

ABD'DE 132 BİNDEN FAZLA KİŞİ KOVID-19 SEBEBİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünyadaki KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 12 bini geçti, 132 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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