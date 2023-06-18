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New York Times'tan çarpısı iddia: Tüm kanıtlar Rusya'yı işaret ediyor
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18 Haziran 2023 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 18:17:00

New York Times'tan çarpısı iddia: Tüm kanıtlar Rusya'yı işaret ediyor

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New York Times gazetesi, Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santral'nin havaya uçurulması ile ilgili, "Kanıtlar, santrali Rusya'nın patlattığını gösteriyor" iddiasında bulundu.

New York Times gazetesi, elde edilen kanıtların Rusya kontrolündeki Kakhovka hidroelektrik santralini Rusya'nın patlattığını gösterdiğini bildirdi.

Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran'da havaya uçurulmuştu. New York Times'ın haberine göre, deliller neticesinde patlamanın Rusya tarafından başlatılan iç patlamadan kaynaklandığı belirtildi. Haberde, mühendisler ve patlayıcı uzmanlarının santralin beton tabanından geçen bir geçitte patlayan ve yapıyı tahrip eden bir patlayıcı yükünü işaret eden kanıtlar bulduğu ifade edildi.

Ukrayna savcılarına soruşturmada yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin ön bulgularına göre ise, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki çökmeye büyük ihtimalle Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcıların neden olduğu ifade edildi.

İKİ ÜLKE DE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya hükümeti, Ukrayna'yı Kırım için önemli bir su kaynağını kesmekle suçlarken, Ukrayna ise Rusya'yı santrali havaya uçurarak bölgede sele neden olmakla, tarım arazilerini yok etmekle ve sivillere giden su kaynaklarını kesmekle suçluyor. Mühendisler, santralin ancak suyun tamamen boşalmasından sonra tam olarak incelenebileceğini ve yıkıma yol açan nedenlerin böylece belirlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler : kahovka barajı ukrayna ukrayna-rusya savaşı
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