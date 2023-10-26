İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi yakınına düştüğünü ve Filistinli İslami Cihad grubu tarafından atıldığını iddia ettiği roket için kanıt gösterdiği video üzerinde New York Times'ın yaptığı inceleme, videonun bu iddiayı doğrulamadığını ortaya koydu.

7 SANİYE DETAYI

Videodaki roketin hastanedeki patlamayla "bir ilgisi olmadığı" sonucuna varan uzmanlar, burada görülen roketin havada patladığını ancak hastane saldırısının bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiğini belirtti.

ROKET, GAZZE'DEN DEĞİL İSRAİL'DEN ATILDI

New York Times'ın konuyla ilgili haberinde Al-Jazeera'nın videosunun, İsrail ordusu tarafından X platformu üzerinden defalarca paylaşıldığı ve çeşitli televizyon kanallarında kullanıldığına işaret edildi.

Haberde, "NYT, videodaki roketin hastane yakınına hiç yaklaşmadığı sonucuna vardı. Bu roket, Gazze'den değil İsrail'den atıldı. Roket, İsrail-Gazze sınırının üzerinde hastanenin en az 2 mil ötesinde patladı." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca "NYT'nin bulguları, hastane patlamasına tam olarak neyin ve kimin neden olduğu sorusunu yanıtlamıyor. İsrailli ve ABD'li istihbarat ajanslarının, bu patlamaya arızalanan bir Filistin roketinin yol açtığı iddiası hala muhtemel olsa da Times'ın analizi, buna yönelik sunulan kanıtı şüpheli buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

PATLAMA SIRASINDA İSRAİL BOMBARDIMAN YAPIYORDU

Haberde, uzmanların yaptığı incelemeye göre hastanenin vurulma anında İsrail bombardımanının sürdüğü ve hastane vurulmadan önceki 2 dakika içinde hastane yakınında 2 patlama yaşandığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu sözcüsü Nir Dinar, NYT'ye yaptığı açıklamada, hastane yakınını bombalamadıklarını söyledi ancak en yakın bombanın hastanenin ne kadar uzağına düştüğüne dair detay vermedi.

ABD, "FARKLI YORUM" DEMEKLE YETİNDİ

ABD'li istihbarat yetkilileri ise dün yaptıkları açıklamada, Al-Jazeeranın videosundaki roketin "arıza yapan bir Filistin roketi" olduğunu öne sürdü.

Üst düzey bir istihbarat yetkilisi de ortaya çıkan bilgilerin bu sonucu değiştirebileceğini, ancak şu anda vardıkları sonuca güvenlerinin "yüksek" olduğunu ifade etti.

NYT'nin bulgularını sorduğu bir ABD istihbarat yetkilisi ise NYT ve ABD istihbaratının videoyu "farklı şekillerde yorumladığını" söylemekle yetindi.