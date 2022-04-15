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15 Nisan 2022 Cuma 00:53:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 00:53:00

New York metrosu saldırısı: Frank James tutuklu yargılanacak

Kaynak: AA

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New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak gözaltına alınan Frank James'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Saldırıya ilişkin çok sayıda kanıt olduğu, James'in cep telefonun olay yerinde bulunduğu açıklandı.

New York'ta yakalanan 62 yaşındaki James'in mahkemedeki ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesi kararlaştırıldı.

Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, uzun süre hazırlık yapıldığı düşünülen olayla ilgili, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi" ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin çok sayıda kanıt olduğu, James'in banka kartı, cep telefonu ve kiraladığı minibüsün anahtarının olay yerinde bulunduğu açıklandı.

James'in saldırıda kullandığı tabancayı 2011'de Ohio'daki lisanslı bir silah satıcısından satın aldığı bilgisi paylaşıldı.

BROOKLYN'DEKİ METRO SALDIRISI

New York'ta 12 Nisan Salı Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, dün öğle saatlerinde ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.

Etiketler : New York Saldırı James
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