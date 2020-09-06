  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KPSS sınavı için son dakika gelişmesi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Polis ekiplerini kandıramadılar!
Van'ın tarih fışkıran kalesi: Urartulara ait bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu
Oğlu böyle isyan etti: Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bine dayandı
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
Sırp liderin ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durum dünya gündemine oturdu
Devrik lider Boubacar Keita Mali'den ayrıldı
Balık sevenler dikkat! Tahta kasalar mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş
Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim
Çankırı'da korkutan deprem
Kenevirden torpido ve kaporta üretimi yolda
Melisa intihar ederek canına kıydı! Sorumlu baba mı Yoongi mi?
AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor
Darbeci Hafter milisleri, ateşkesi yine ihlal etti
Fikriye'nin vücudunda sigara söndürmüş
New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede
Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde konakladı
Bursa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
06 Eylül 2020 Pazar 07:42:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 07:43:00

New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor

Kaynak: AA

ABONE OL

New York Başsavcısı Letitia James, Rochester kentinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın soruşturulması için tahkikat jürisi kurulacağını duyurdu.

James, mart ayında Daniel Prude'un gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilerek öldürülmesi olayına ilişkin hukuki sürece hakkında yazılı açıklama yaptı.

Prude'un ailesinin ve Rochester halkının, söz konusu ölümden dolayı büyük bir acı ve ıstırap içinde olduğuna işaret eden James, "Ofisim, konuya ilişkin sürdürdüğümüz teferruatlı soruşturmanın bir parçası olarak bir an önce bir tahkikat jürisi kuracak." değerlendirmesinde bulundu.

- Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutuyor.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER