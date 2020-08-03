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03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:05:00

İsrail'de Netanyahu'ya öfke büyüyor

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Başbakan Netanyahu'nun istifasını isteyen binlerce İsrailli yine sokağa indi. Başbakanlık konutu önündeki göstericileri dağıtmak için aşırı güç kullanan polis, 12 kişiyi gözaltına aldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor. Siyasi krizin yaşandığı ve yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği ülkede binlerce kişi yine sokağa indi. Başta Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere birçok kentte halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde gösteri düzenledi. Yoğun katılımlı gösterilerde İsrail bayrakları ve İngilizce 'Suç Başbakanı' ( Crime Minister) ve "Bibi Eve Git" (Bibi Go Home) yazan dövizler taşıyan protestocular, Netanyahu'nun istifasını istedi. Yaklaşık 10 bin göstericinin katıldığı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisle konut önündeki caddeyi boşaltmayı reddeden göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis kalabalığı dağıtmak için aşırı güç kullanırken 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AP ajansı eylemlerin, 2011'den beri en yüksek katılımlı protestolar olduğunu kaydetti.

Gösterileri loose-knit isimli bir grup organize ediyor ve aktivistler, yolsuzluk, rüşvet alma ve güven ihlali gibi suçlar nedeniyle yargılanan bir kişinin başbakanlık koltuğunda oturmaması gerektiğini iddia ediyor. Netanyahu ayrıca koronavirüs krizini ve salgının yol açtığı ekonomik zararı kötü yönetmekle de suçlanıyor Protestolarla ilgili açıklama yapan Netanyahu ise eylemcileri 'solcular' ve 'anarşistler' olarak nitelendirdi.

FİLİSTİN'DEN İSRAİL KARARINA TEPKİ

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki bir bölgeye gayrimeşru Yahudi yerleşimlerinden sayılan sanayi bölgesinin kurulmasına ilişkin kararı onaylamasını kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı "Söz konusu yeni gayrimeşru bölge Kudüs'ün ilhakı, Yahudileştirilmesi, realitesinin değiştirilmesi, tarihinin ve kimliğinin bozularak Filistin'den koparılması uğrunda ortaya konulan girişimlerdir " ifadelerine yer verdi. Ayrıca, uluslararası toplumdan sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

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