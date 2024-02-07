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07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 20:50:00

Netanyahu'dan Mısır'ı kızdıracak hamle! Saldırı emrini verdi

Kaynak: AA

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Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı. Gazze'nin güneyinde ve Mısır sınırında bulunan Refah kenti soykırıma uğrayan Filistinlilerin son sığınağı konumunda. Mısır, daha önce saldırı iddialarına sert tepki vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

Etiketler : Netanyahu Gazzeye saldırılar İSRAİL
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