VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY'de bugün yeni rekor bekleniyor
Sağlık Bakanlığı, bayram süresince tedbirlerini sürdürüyor
Suudi Arabistan: hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "toplu önlem" çağrısı
Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor
Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak
02 Temmuz 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 15:40:00

Netanyahu, Fransa'daki olaylı protestoların "antisemitik" olduğunu iddia etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa'daki sokak olaylarını "antisemitizm gösterileri" şeklinde nitelendirerek Paris yönetimine desteğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren protestoların "antisemitik" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hükümetimiz, Fransa'yı kasıp kavuran antisemitizm gösterileri dalgasını büyük bir endişeyle izliyor." ifadesi kullandı.

İsrail Başbakanı, "Son günlerde, Yahudi hedeflere yönelik canice saldırılara tanık olduk. Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Fransız hükümetinin antisemitizme karşı mücadelesini destekliyoruz." diye konuştu.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Etiketler : israil binyamin netanyahu fransa şiddet protesto
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX