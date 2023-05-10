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10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:02:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:02:00

Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli direniş gruplarının roket atışlarıyla karşılık vermesi üzerine ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Bir askeri harekatın ortasında" olduklarını dile getiren Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye "şiddetli biçimde saldırmaya" devam ettiğini ifade etti.

Netanyahu, "yeni teknolojik gelişmeler, operasyon becerileri ve aldıkları inisiyatifle yeni denge oluşturduklarını" belirterek, "teröristlere saldıracakları zaman ve yeri kendileri seçeceklerini, seçme önceliğinin kendilerinde olduğunu" savundu.

Gazze'deki İslami Cihad hedeflerini yoğun biçimde hedef aldıklarını aktaran İsrail Başbakanı, askeri harekatın sona ermediğini, halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu, İsrail ve Filistinli gruplar arasında devam ettiği aktarılan ateşkes görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE PÜRÜZ ÇIKTIĞI BİLGİSİ

Bu arada İsrail ve Filistinli gruplar arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin tıkandığı belirtildi.

İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere yakın Filistinli kaynak, Filistinli grupların İsrail'den "suikast siyasetini" durdurmasını istediğini, Tel Aviv'in bunu reddettiğini aktardı.

Kaynak, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ateşkes görüşmelerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana yaptığı saldırılarda 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Etiketler : Başbakan Netanyahu İsrail Gazze Şeridi
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