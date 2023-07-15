Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.
73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.
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