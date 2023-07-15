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Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:13:00

Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.

73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

Etiketler : İsrail netanyahu netanyahu hastane
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