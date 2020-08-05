Patlamanın arkasında İsrail mi var?

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 100'lerce kişiyi öldüren patlamanın yankıları sürerken patlamanın saldırı mı yoksa kaza mı olduğu merak konusu oldu.

Patlamaya ilişkin henüz net bir bilgi olmamasına karşın pek çok iddia da ortaya atılmaya başlandı.

O iddialardan en çok öne çıkanı ise saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğiydi. İddiaların reddedilmesine karşın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki yıl önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda elinde Beyrut Havalimanı'nın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenen Netanyahu, İran ve Hizbullah'a meydan okumuş ve bu bölgede Hizbullah'ın silahlarının olduğunu iddia etmişti. Netanyahu konuşmasında "Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, nerede yaptığınızı biliyor ve bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" demişti.

Genel kurulda havalimanının uydu görüntüsüyle olan fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Netanyahu "İran Hizbullah'ı hassas güdümlü füzeleri dönüştürmek için gizli siteler inşa etmeye yönlendiriyor" diyerek paylaşmıştı.

Ancak İsrail bu iddiaları şiddetle reddetti ve Lübnan'a yardıma hazır olduğunu açıkladı.

PATLAMADA İSRAİL'İN PARMAĞI MI VAR?

İsrail'in BM konuşması tekrardan gözleri Netanyahu'ya çevirirken patlamaya ilişkin iddiaları Güngör Yavuzaslan CNN TÜRK'te A'dan Z'ye programında yorumladı.

Yavuzaslan "İki ihtimal var. Resmi bakanlarının açıkladığı üzere 2750 ton amonyum nitratın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geliyor. Bunu da kendi ifadeleriyle 6 yıldır bir Afrika ülkesine göndermek üzere bekletiyorlar. Diğer bir ihtimal ki çok konuşulan, bu da Hizbullah'ın kontrolünde olan bir liman bölgesi. Burada da İsrail'in bir saldırıda sabotajda bulunduğu. Bu iddia neden ortaya atılıyor? 2018 yılında Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Lübnan'ı göstererek bu depoları "Hizbullah ve İran burada silah üretiyor, füze üretmeye çalışıyor, buna izin vermeyeceğiz" diyor. Dünkü patlama ile birlikte de bu iddialar ortaya atıldı. İsrail saldırıdan çok kısa süre sonra patlama ile ilgileri olmadığını açıkladıç Hizbullah da ardından saldırıya uğramadıklarını açıkladı. Ancak şu var ki İsrail hala şüpheli görünüyor" dedi.