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02 Haziran 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 08:50:00

NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var"

Kaynak: İHA

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara atıfta bulunarak, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara atıfta bulunarak, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım" dedi.

NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç'ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye'nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım" dedi.

Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO'nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto ederken, söz konusu iki ülkede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor.

Etiketler : Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto SİHA NATO türkiye gov
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