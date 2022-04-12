NATO paylaşımında dikkat çeken ayrıntı!

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12 Nisan 2022 Salı 13:44:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 13:46:00

NATO'nun İtalya'daki komutanlığından dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı

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NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hava sahasının korunmasında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu belirtildi.

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı, sosyal ağ Twitter'da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını paylaşarak, Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altı çizildi.

Sosyal medyadaki paylaşımda, F-16 savaş uçaklarındaki kokpiti örten şişkin kanopinin şeklinin sebebi açıkladı.

Kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının, Türkiye olarak değişmesi için Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istendi.

Etiketler : Türkiye NATO TÜRK PİLOT
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