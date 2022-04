NATO paylaşımında dikkat çeken ayrıntı!

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı, sosyal ağ Twitter'da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını paylaşarak, Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğunun altı çizildi.

Sosyal medyadaki paylaşımda, F-16 savaş uçaklarındaki kokpiti örten şişkin kanopinin şeklinin sebebi açıkladı.

Kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

İngilizce yayınlanan mesajda, 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılması dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki İngilizce adının, Türkiye olarak değişmesi için Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınlamıştı. Diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" kullanılmasını istendi.

Turkiye is one Ally who contributes to protecting Allied airspace.



Ever wonder why the window looks like a bubble? The single-piece polycarbonate bubble canopy provides 360° all-round visibility.



NATO ensures the integrity, safety and security of its airspace.@tcsavunma pic.twitter.com/ptMSJ86bDu