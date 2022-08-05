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05 Ağustos 2022 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 18:26:00

NATO'dan Yunanistan'a yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter

Kaynak: AA

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NATO, Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele için 11 uçak ve 29 helikopter gönderdi.

NATO Destek ve Tedarik Ajansından yapılan açıklamada, 11 yıldır orman yangını mevsiminde Yunanistan'a destek verildiği belirtildi.

Yunanistan makamlarının talebi üzerine gönderilen 11 uçak ve 29 helikopter ülkenin 20 bölgesine yönlendirildi.

Helikopter ve uçakların yeniden dolum yapmak için kalıcı bir üsse ihtiyaç duymadan kullanılabildiği, müttefik silahlı kuvvetlerin karada ve havada sivil acil yardım ekiplerini desteklemek için ekipmanlarını da kullandığı ifade edildi.

NATO Müşterek Hava Komutanlığından yapılan açıklamaya göre de orman yangınlarıyla mücadelede müttefik ordular acil yardım hizmetlerine destek sağlıyor.

Açıklamada, ittifaka üye ülkelerin hava ve kara kuvvetlerinin birçok ülkede orman yangınlarının söndürülmesinde imkan ve malzemelerini entegre hale getirdiği vurgulandı.

Etiketler : nato helikopter uçak orman yangınları
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