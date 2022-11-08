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NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
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08 Kasım 2022 Salı 18:27:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 18:27:00

NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının dünyaya aktarılmasını sağlayan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'yi takdirle karşıladıklarını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta ilettiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'da düzenlenen COP27 iklim konferansında düzenlenen "İklim Güvenliği" konulu toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle dünyada enerji ve gıda fiyatlarının arttığını hatırlatan Stoltenbeng, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına aktarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle varılan anlaşma sayesinde gıda fiyatlarının gerilediğini belirtti.

Stoltenberg, geçen hafta Türkiye'yi ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"BM, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası camia, küresel gıda pazarındaki baskıyı kısmen de olsa azaltmak için tahılın, Ukrayna'dan ihracını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırdı. Geçen hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz."

"UKRAYNA MÜZAKERELER İÇİN ELİNİ GÜÇLENDİRMELİ"

Ukrayna ile savaşını Rusya'nın bitirmesi gerektiğini dile getiren Stoltenberg, "Ukrayna'nın savaşı bitirmesi halinde egemen bir devlet olmayacağını, Rusya bitirirse barış sağlanabileceğini" söyledi.

Stoltenberg, savaşın masada bitebileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın masada güçlü olabilmesi için sahada da güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Bir aşamada savaşı sonlandıracak müzakerelerde elini güçlendirebilmesi için Ukrayna'yı desteklemeliyiz." dedi.

Etiketler : nato genel sekreteri Stoltenberg
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