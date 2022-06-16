VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı
Ankara'da YKS tedbirleri alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Yangın söndürme uçaklarının bakımları tamam
Taksimetreyi erken açtı, duruma itiraz eden yolcuya yumruk attı
1 gram altın kaç lira oldu? İşte 16 Haziran tarihli altın fiyatları
NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü
Yoğunluğu çözemeyen Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Veba hastalığının kökeni keşfedildi
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
"Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız"
Bahar Babacan kendi markasını çıkardı
Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Gazeteciler Cemiyeti'nin Akademik Danışmanı Oldu
Kılıçdaroğlu'na bir milyon TL'lik dava
Bakan Akar NATO Karargahı'nda! Dikkat çeken detay
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama
Aliyev'den, Karabağ için statü talep eden Ermenistan'a uyarı
Stratejik bölgeye harekat sinyali!
Abdülkerim Bardakcı transferi için beklenen açıklama
Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu
TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi
İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'daki cami saldırıları mercek altında
16 Haziran 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 18:01:00

NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki ana karargahta gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Savunma bakanlarının 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Stoltenberg, "Madrid Zirvesinin, daha güçlü caydırıcılık ve savunma, Ukrayna ve risk altındaki diğer ortaklar için sürekli destek konuları açısından dönüştürücü nitelikte bir zirve olacağından eminim." dedi.

Zirvede yeni Stratejik Konsept'in kabul edileceğini, Rusya ve diğer yükselen tehditlere karşı pozisyon belirleneceğini ve bu anlamda Çin'in de ilk kez dahil edileceğini vurgulayan Stoltenberg, Asya-Pasifik ülkelerinin liderlerinin de katılımcılar arasında yer alacağını belirtti.

Stoltenberg, daha adil yük paylaşımı, kaynak sağlama konularının da ele alınacağını, Finlandiya ve İsveç'in tarihi başvurularının da görüşülecek konulardan olacağını dile getirdi.

Bakanların Ukrayna'yı daha uzun vadeli şekilde desteklemeyi konuştuklarını aktaran Stoltenberg, "NATO kapsamlı destek paketini" devreye koyacaklarını söyledi.

TÜRKİYE

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeye değinerek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalıştıklarını yineleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin 'evet' demesini, Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde onları (endişeleri) nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin de NATO'nun açık kapı politikasından yana olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Stoltenberg Türkiye NATO Genel Sekreteri
12 yaşına bastı

12 yaşına bastı
1 milyon lirayı koluna taktı

1 milyon lirayı koluna taktı
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Masalsı bir gece

Masalsı bir gece
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX