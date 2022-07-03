VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
BTC'den yılın ilk 6 ayında 106 milyon 982 bin 579 varil petrol aktı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Almanya sivil alanlarda PKK'ya göz yumuyor
'Sinemada Algı Yönetimi ve Özgürlük' paneli düzenlendi
Terör örgütü PKK'yı deşifre ettiler!
Detaylar kan dondurdu: Asit dökülerek yakılmış
Başkan Erdoğan'dan Anastasiadis'a Paris yanıtı
NATO'dan sonra geri adım
Sanatseverler bir arada
Sağlıklı bacağın sırrı spor
Kızı mezun oldu
Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu
Uyku sorunu yaşıyorum
Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar
Diyette zayıflayıp sonra kilo alanlar 'yoyo sendromu' yaşıyor
Havuz keyfi yaparken sağlığınızı da düşünün
Kırmızı alarm yok ama tedbir alınmalı
Karpuzun çekirdeklerini sakın atmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Temmuz
03 Temmuz 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 09:08:00

NATO'dan sonra geri adım

ABONE OL

Miço fırçayı yedi, tatbikatları durdurdu. NATO'dan istediğini alarak dönen Türkiye, Atina'ya geri adım attırdı. ABD Başkanı Biden'ın “F-16'ları Ankara'ya satmalıyız” sözlerinin ardından Yunanistan, Türkiye ile arayı yumuşatmak için Ege'deki tatbikatları iptal etti.

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD ve NATO'nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapılmamasını öngören "Yılmaz-Papulyas mutabakatı"na uygun hareket edeceğini öne sürdü. Gazete, doğu Ege'deki adacıklar ile bunların çevresinde planlanan küçük ve büyük çaplı tüm askeri tatbikatlarla faaliyetlerin iptal ettiğini yazdı. Zirvede Başkan Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanmaktan kaçınması dikkat çekti. "Türkiye'nin terör yüzünden ağır bedeller ödediğini" dile getiren Miçotakis, "Bunu açıkça söyleyebilirim. Kürt örgütleri kaynaklı terör olaylarıyla ilgili Türkiye'nin makul, haklı gerekçeleri var" dedi. Miçotakis, bu yaz 2020'deki Oruç Reis krizi sırasında ortaya çıkan gerginliğin tekrarlanmayacağına inandığını da belirtti.

YUNAN LOBİSİ ŞOKTA

Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmak istemesine dair "Yunan hükümetinin işi Yunanistan'ın caydırıcılığını güçlendirmek. Ben de bunu yapıyorum" demekle yetindi. Ancak satış için Amerikan Kongresi'nin onayının gerektiğine işaret etti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söyledi: "Türkiye'ye F-16'ları satmamız gerekiyor. Varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum."

YUNAN LOBİSİ: ŞOKE EDİCİ

Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Geçen ay Washington'a gelen Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu" denildi.

ÇİPRAS: ACI BİR DİPLOMATİK YENİLGİ YAŞADIK

Yunanistan'ın bir önceki başbakanı aynı zamanda ana muhalefet lideri Çipras, Miçotakis hükümetine ağır eleştiriler getirdi. Çipras,"NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politika başarısız oldu. Zirvede Türkiye'ye tam destek verildi. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, Türkiye'ye verilen topyekun destek. Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı 'TurkAegean' tanımı Avrupa tarafından tescillendi. Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yılmaz-Papulyas mutabakatı NATO AB YUNANİSTAN
17 milyon iddiası yalan

17 milyon iddiası yalan
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Müzik iyiyse türünün önemi yok

Müzik iyiyse türünün önemi yok
Lavanta bahçesinde klip çekti

Lavanta bahçesinde klip çekti
33 yıl sonra ‘Şinanay'

33 yıl sonra ‘Şinanay'
Programa kısa mola

Programa kısa mola
Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi
Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim

Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX