VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Rusya'ya `Ukrayna` uyarısı
Türkiye'de 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
Okullar bir çok ilde tatil edildi!
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
7 ilde kuvvetli fırtına bekleniyor
Kastamonu'da bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran
İstanbul'u fırtına vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Turkcell Sponsorluğunda güvenli verinin geleceği zirvesi gerçekleşecek
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşına çıktı
Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu: 1 ölü
Lodos İstanbul'u esir aldı
ASELSAN'ın ATOM'undan tam isabet
İzmir'de deniz taştı, İstanbul fırtınaya teslim
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
Pegasus, Fas uçuşlarını durdurdu
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
HDP binasında "arka kapı" detayı: "Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün"
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne sayılı günler kaldı
"80 gün gibi rekor sürede tamamladık"
DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz
İmamoğlu bir konuda daha yalan söyledi
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek!
29 Kasım 2021 Pazartesi 23:19:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 23:19:00

NATO'dan Rusya'ya `Ukrayna` uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini dair "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceği Letonya'nın başkenti Riga'da, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki günlük toplantıda, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve Belarus'tan Polonya, Letonya ve Litvanya'ya geçmek için sınıra gelen kişilerle ilgili durumun da konuşulacağını aktaran Stoltenberg, Belarus yönetiminin, göçmenleri suistimal ettiğini ve bunun bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi.

"Rusya şeffaf olmalı ve gerginliği düşürmeli"

Stoltenberg, Ukrayna'nın, Rusya ile sınırındaki durumu da yakından ve endişeyle izlediklerini dile getirdi.

"Rusya bu yıl ikinci kez geniş çaplı ve alışılmadık şekilde güçlerini bölgede topladı. Burada ağır silahlar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri ile on binlerce muhabereye hazır asker görüyoruz. Bu askeri yığınak nedensiz ve izah edilmemiş şekilde buradadır. Bu durum gerginliği artırmakta, yanlış hesapların yapılması ihtimalini yükseltmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Rusya şeffaf olmalı, gerginliği düşürmelidir."

"NATO bölgede mevcudiyetini artırdı"

Stoltenberg, Baltık bölgesinde NATO varlığının artırılmasıyla ilgili planlar bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığını söyledi

"Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana toplu savunmamızın en büyük takviyesini son yıllarda yaptık" diyen Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin büyüklüğünü üçe katlayarak 40 bin askere çıkardıklarını, bu gücün gerektiğinde kısa süre içinde sevk edilebileceğini dile getirdi.

Yeni Stratejik Konsept'te neler olacak?

Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Rusya dışında, ittifakın gelecek yıl İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni Stratejik Konsept'inin de konuşulacağını açıkladı.

Son Stratejik Konsept belgesinin 2010'da kabul edildiğini hatırlatan Stoltenberg, bu belgede, Rusya'dan "stratejik ortak" olarak bahsedildiğini, Çin'den hiç söz edilmediğini, hibrit ve siber tehditlerin yer almadığını, o zamandan bu yana dünyanın değiştiğini ifade etti.

"Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Rusya'nın nasıl davrandığını, siber ve terör tehditlerini, nükleer silahların yayılmasını ve giderek daha fazla küresel güç haline gelen Çin'in yükselişinin, güvenliğe etkilerini görüyoruz. Bütün bunlar, NATO'nun güçlü caydırıcılık ve savunma sunması gerekliliğini, bunun da yeni Stratejik Konsept içinde yer alması gerektiğini ortaya koyuyor."

NATO'nun, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ittifakı olduğunu anımsatan Stoltenberg, ancak bölgenin küresel tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kaldığını, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinin değiştiğini, tüm bunların yeni Stratejik Konsept belgesinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : nato rusya ukrayna
‘Destan'sı başlangıç

‘Destan'sı başlangıç
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
"Son sözü Pelin söyler"

"Son sözü Pelin söyler"
"Bütün mal varlığım feda olsun"

"Bütün mal varlığım feda olsun"
Torun özlemi

Torun özlemi
Doğum gününü kutladı! 44 oldu

Doğum gününü kutladı! 44 oldu
Can ‘Dağ' gibi

Can ‘Dağ' gibi
Düet yaptılar

Düet yaptılar
Köy hayatından şehre dönüş

Köy hayatından şehre dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER