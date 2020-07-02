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NATO'dan Fransa'yı çılgına çeviren Türkiye kararı
02 Temmuz 2020 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 09:24:00

NATO'dan Fransa'yı çılgına çeviren Türkiye kararı

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Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Musa, Fransa'nın Türk donanması hakkındaki şikâyetiyle ilgili NATO soruşturmasında istediğini bulamadığını söyledi.

Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz üzerinden Ankara-Paris hattındaki yüksek tansiyonun NATO’ya yansımasında yeni bir gerilim başlığı yaşandı. Reuters’ın haberine göre Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris’in, Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.

Fransız senatörlerle bir araya geldiği bildirilen Musa, Paris hükümetinin konu hakkında NATO’yu bilgilendirdiğini söyledi. Büyükelçi, “Libya sebebiyle Doğu Akdeniz’de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO soruşturma raporunun Fransa’nın iddialarını destekleklemediğini, bu nedenle Paris’in bu kararı aldığını” ifade etti.

Fransız L’Opinion gazetesi dün yer verdiği haberinde “Paris yönetiminin, NATO’ya bir mektup yollayarak bu kararını ilettiğini” yazdı.

"FRANSA İHLALLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Habere göre Musa, Fransız senatörlerle konuşmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın Libya’nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter’e silah gönderdiğini söyledi. Fransa’yı iki ülkenin Birleşmiş Miletler’in (BM) Libya’ya silah ambargosunu delmesini görmezden gelme ve Libya politikası konusunda peşin hükümlü davranmakla suçladı.

Elçi, “Ambargo her gün Mısır sınırından ve BAE’den Libya’ya kalkan uçaklarla ihlal ediliyor. Peki bu sorular neden gündeme getirilmiyor” çıkışını yaptı. Musa konuşmasında Fransa’nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter’in elini kuvvetlendirdiğini söyledi.

DW’nin Alman haber ajansı dpa’ya dayandırdığı haberine göre ise NATO, 10 Haziran’da bir Fransız savaş gemisinin Akdeniz’de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası ile ilgili ilk raporunu hazırladı. dpa’ya konuşan NATO sözcüsü raporun kısa süre içinde tartışmaya açılacağını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen Çirkin adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız Courbet gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiği iddiasını gündeme getirmişti. Ankara iddiayı yalanlamıştı. Macron hükümeti, Türk donanmasının kendilerini taciz ettiği iddialarını NATO’ya taşımıştı. NATO da olayla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

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