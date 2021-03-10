NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, California'daki Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "NATO'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı.



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATOnun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ankara'ya S-400, Doğu Akdeniz ve mülteci sorunu gibi konularda endişelerin dile getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Fakat şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin. Özellikle Irak ve Suriye'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor."

Sorunların çözümünde, doğru yönde adım atmak için gerginliği azaltma arayışı içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, bu konuda NATO içinde çatışma çözme mekanizması kurduklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.