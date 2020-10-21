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21 Ekim 2020 Çarşamba 12:37:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 13:09:00

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu

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Son Dakika Haberleri.. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki durumu endişeyle izliyoruz. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu." dedi.

Son Dakika Haberleri.. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki durumu endişeyle izliyoruz. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu." dedi.

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