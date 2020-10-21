21 Ekim 2020 Çarşamba 12:37:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 13:09:00
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu
Son Dakika Haberleri.. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki durumu endişeyle izliyoruz. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu." dedi.
Son Dakika Haberleri.. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki durumu endişeyle izliyoruz. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu." dedi.
- İran'ın Ermenistan desteğinin perde arkası ortaya çıktı: Azerbaycan'ı kendi güvenliği için tehdit olarak görüyor
- NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu
- Fransa'da şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti
- Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması! Taraflar anlaşmaya vardı
- Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi: Yaklaşık 400 askerin olduğu tabur imha edildi