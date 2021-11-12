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12 Kasım 2021 Cuma 20:32:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 20:32:00

NATO'dan Belarus'a kınama

Kaynak: AA

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NATO, "Belarus tarafından suni olarak yaratılan düzensiz göçün" komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını kınadı.

NATO'dan yapılan açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus tarafından Polonya, Litvanya ve Letonya'ya siyasi amaçlarla yapılan hibrit saldırıların parçası olarak suni şekilde yaratılan düzensiz göçün araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu tür eylemlerin savunmasız kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Polonya, Litvanya ve Letonya ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı ve şu ifadeler yer aldı:

"Belarus'un Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırlarında gerginliği artırma ve provokasyon yapma riskine karşı müteyakkız olacak, İttifak'ın güvenliğine etkilerini takip etmeyi sürdüreceğiz. NATO müttefikleri Belarus'a bu eylemlerini durdurması, insan hakları ve temel haklara saygı duyması, uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunmaktadır."

Etiketler : nato belarus kınama
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