NATO'da sıcak mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş başa görüşmesi 45 dakika sürdü, heyetler arası görüşmeyle birlikte bu süre 1,5 saati aştı. Görüşmeyle ilgili ilk yorum Biden'dan geldi. Görüşmeyi izleyen kameralara yönelen Biden, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Daha sonra Erdoğan açıklama yaptı ve soruları cevapladı.

BİDEN'İ DAVET ETTİM, GELİRİM DEDİ

Erdoğan şöyle konuştu:

"Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun bulunduğu Biden'la kapsamlı, son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri, ortak çıkarları yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyeli değerlendirdik."

"İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin kullanma hususunda mutabık kaldık. İkili işbirliği, bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdik. Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi arttıracağız. Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını tam tersine zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyorum. Her alanda saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliğinin başlamasına yönelik olduğunu görüyoruz."

AFGANİSTAN İÇİN MUTABAKAT

"Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak sayın Biden'a ifade ettim. Türkiye olarak Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek önem arz ediyor. Ayrıca Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Afganistan'da biz Pakistan'ı, Macaristan'ı da alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu."

S-400'DE DEĞİŞİKLİK YOK

"S-400 konusunda daha önceki düşüncelerimizi sayın Başkan'a ifade ettim. F-35 konusunu aynı şekilde ifade ettim. Savunma sanayiyle ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz nelerdir, bunları ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri, Savunma bakanlarımız görüşerek inşallah sağlama bağlayacaklardır. Görüşme sonrasında bizler adımları atalım kararını verdik. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var. Şu anda henüz 22-23 milyar dolar civarında. Bunları aşmamız gerekiyor. Bu konuda kendileriyle mutabakatımız oldu. İlişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu söylüyorum. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Yoğunluklarını aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini söyledi."

Erdoğan, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' ifadesini kullanmasının görüşmede gündeme gelmediğini belirtirken, "ABD'ye gidecek misiniz" sorusu üzerine de, "ABD'ye neden gitmeyeyim? Önümüzde BM Genel Kurulu var. Bizim New York'ta BM'nin karşısında Türk Evi de bitmek üzere. İnşallah onun da açılışını yapacağız. Biz kucaklaşma sürecini aşmış ve açmış olacağız" dedi.

MACRON: İSLAM KARŞITI DEĞİLİM

"Sayın Macron, İslam karşıtı anlaşılmaların yanlış olduğunu söyledi. 'Bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mahfiller bu tür şeyleri uydurdular. Benim İslam'a karşı olmam sözkonusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum' dedi. Dedim ki, 'bundan sonraki süreçte de bunları tavzih edecek açıklamalar olursa çok çok isabetli olur'. Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz üzerinde durdu. Yapabiliriz dedik. Görüşmelerimizi devam ettireceğiz."

MERKEL İLE AB'Yİ KONUŞTUK

"Birleşik Krallık Başbakanı sayın Boris Johnson'la, dost, müttefik ve stratejik ortak olarak ikili işbirliğini sürdürme irademizi karşılıklı olarak vurguladık."

"Şansölye Merkel, İspanya, Hollanda, Fransa Cumhurbaşkanı ile biraraya geldik. Litvan ve Leton mevkidaşlarımla görüşmelerim oldu. 24 Haziran'daki zirve öncesinde Türkiye-AB ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulundum. Macaristan Başbakanı ile de verimli bir görüşme yaptık."

MİÇOTAKİS İLE ÖZEL HAT

Erdoğan, ikili görüşmelerine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Aramızda güzel bir görüşme geçti. Kendisine şunu söyledim; üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan arayın ben de sizi özel hattan arayayım, adımlarımızı atalım. Sayın Miçotakis'in 'sessiz sakin bir yıl oldu, olacak' düşüncesini paylaşıyorum.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN KATKILARIMIZI ARTIRDIK'

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye, Afganistan konusunda kilit rol oynayan bir ülke" dedi. Zirvenin sonuç bilgidirgesinde de şu ifadelere yer verildi: "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir. Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'de güvenlik ve istikrar BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamaz. BM'nin Suriye halkına insani yardımları en az 12 ay yapmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılmalı. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz."

TÜRKİYE İLE İLERLEME KAYDEDECEĞİZ

ABD Başkanı Biden, Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklamayı, kameralara dönerek, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" sözleriyle yaptı. Biden, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: "Başkan Erdoğan'la yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Görüşmenin büyük kısmı birebir geçti. Detaylı, verimli bir görüşme yaptık. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Belli başlı konularda nasıl ilerlememiz gerektiğini ayrıntılı şekilde ele aldık. İki ülkenin de mühim gündemi bulunuyor. Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Eminim ki Türkiye-ABD olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz."

TÜRKİYE, AVRUPA VE KANADA'YI SAVUNMAK KUTSAL SORUMLULUK

Reuters haber ajansı, Erdoğan'la görüşmesinden önce Biden'ın diğer NATO liderlerine, 'müttefiklerden birine saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını' öngören 5. Maddeyi hatırlatarak "Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak kutsal sorumluluğumuz" dediğini duyurdu. Reuters, bu ifadelerin, NATO üyelerinin ABD'ye güvenini tazeleme girişimi, yeni bir sayfa açmak olarak yorumladı. NATO antlaşmasının 5.maddesi, NATO tarihinde ilk ve son kez New York'taki 11 Eylül saldırıları sonrasında işletildi ve Afganistan'a NATO operasyon başlatıldı. Ancak bu madde Türkiye'ye yönelik DEAŞ ve PKK/YPG saldırılarına karşın işletilmedi.

TÜRKİYE'NİN NATO'DA YERİ DOLDURULAMAZ

Avrupa Politikaları Merkezi'nin (EPC) Türkiye ve Kıbrıs Uzmanı Amanda Paul, İletişim Başkanlığı'nca Brüksel'de düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Paul "Büyük resme bakarsanız, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkı on yıllar boyunca çok büyük olmuştur. Yeri doldurulamaz" dedi. NATO eski Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem de "Türkiye terörden çok mağdur oldu, etkili işbirliği yapmalıyız" diye konuştu.

NATO'YA 'PKK/YPG' UYARISI

Erdoğan, NATO zirvesi ve liderlerle ikili görüşmelerinde verdiği mesajları da şöyle özetledi: "PYD/PKK'ya verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik. Suriye'nin bir terörist yetiştirme kampına dönüşmesinin önüne geçmeye çalıştık. Ne yazık ki Türkiye yabancı terörist savaşçıların engellenmesine yönelik çabalarında tek başına bırakılmıştır. Üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık düşünce ne yazık ki kendini koruyor. Bunun terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır. Türkiye DEAŞ'a karşı mücadele etmiş, Suriye'den sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefiğidir. İdlib'de tesis ettiğimiz güven atmosferi ile yeni bir insani trajedinin ve büyük göç dalgasının önüne geçtik. Son günlerde İdlib'e yönelik rejim ve PKK/YPG saldırılarının yoğunlaşması bu bölgeyi tekrar kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır. Geçen Cumartesi YPG/PKK terör örgütü Şifa hastanesini hedef alıp insanları katletmiştir. Bu örgütün kanlı yüzünü göstermeye kafidir."

"Meşru hükümetin daveti üzerine sağladığımız hem Libya'nın uzun süre iç savaşa sürüklenmesi engelledi hem siyasi sürecin önünü açtı. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık gecikme ile olsa adalet tecelli etti, bölgede umutlar yeniden yeşerdi. Yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin sınırları dışında yürüttüğü müttefiklerimizin güvenliğine katkı sunan operasyonlara ittifak tarafından güçlü destek verilmesi tercihten öte zorunluluktur. Müttefiklerimiz sığ hesapları bir yana bırakıp Türkiye ile tam dayanışma sergilemelidir."

52 DAKİKALIK GÖRÜŞME! ELYSEE: BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan'la görüşmesinden sonra, birlikte fotoğraflarını Twitter'dan paylaşarak, "Libya ve Suriye'de birlikte çalışma konusunda ortak kararlığımızı ifade ettik" dedi. Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada da, görüşmenin 'beklenenden uzun sürdüğüne' dikkat çekilirken, 'açık, net ve karşılıklı saygı çerçevesinde, verimli' bir görüşme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Macron'un, Erdoğan'a "Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara saygı duyduğunu" yineleyerek "Fransız laikliği ve Cumhuriyet'in değerlerine saygı gösterilmelidir, bunlar istismar edilmemelidir" vurgusunu yaptığı belirtildi.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE YAN YANA YAŞAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Miçotakis, NATO zirvesi öncesi France24 televizyonuna "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" açıklamasını yaptı.