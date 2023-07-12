NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'deki LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katıldı. Zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız." diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.



Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

NATO ZİRVESİ İKİNCİ GÜN TOPLANTILARI BAŞLADI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.

İki buçuk saat sürmesi beklenen toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturuma katılan NATO partnerleri Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avrupa Birliği liderlerine "Hoş geldiniz" dedi. NATO'nun Avrupa ve Kuzey Amerika arasında bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşılaşılan zorlukların küresel olduğunu belirten Stoltenberg, ülkelerin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki savaşın küresel sonuçlarına dikkat çeken Stoltenberg, teröristlerin sınırları olmadığını ve otoriter rejimlerin yakınlaştığını vurgulayarak, "Birlik olmalıyız" mesajı verdi.

NATO liderleri, oturumun ardından öğle yemeğine katılacak.