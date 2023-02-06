"NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda"

NATO: Türkiye ile tam dayanışmadayız! NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.