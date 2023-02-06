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06 Şubat 2023 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:39:00

NATO: Türkiye ile tam dayanışmadayız! NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.

Etiketler : nato müttefik destek türkiye

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