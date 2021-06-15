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15 Haziran 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 13:00:00

NATO temasları, dünya basınında geniş yer buldu

Kaynak: DHA

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NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeler dünya basınında geniş yer buldu. The Washington Post, NATO Zirvesi'nde Biden'ın ‘birlik' mesajı verdiğinin altını çizerek Erdoğan ile zirvenin oturum aralarında bir araya geldiğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ile yaptığı görüşme de Yunan basınında, “Miçotakis ve Erdoğan sakin bir yaz için anlaştı” başlığıyla verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı ikili görüşmeler, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), Erdoğan-Biden görüşmesini, "Biden ve Erdoğan, ABD-Türkiye İlişkilerini sıfırlamak için buluştu" başlığıyla duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi marjında diğer liderlerle yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmeleri dünya basını da takip etti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı görüşmeyi WSJ, şu sözlere yer verdi:

"Biden ve Erdoğan, ABD-Türkiye İlişkilerini sıfırlamak için buluştu" ifadeleriyle duyurdu. Öte yandan WSJ, Erdoğan'ın "ABD ile Türkiye arasında çözülemeyecek problem yok"

"OLUMLU VE YAPICI BİR GÖRÜŞME"

CNN International, iki liderin NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini duyurduğu haberinde ABD Başkanı Biden'ın sözlerine de yer verdi. Haberde, Biden'ın görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir görüşme" ifadeleri yer buldu.

"BİRLİK MESAJI VERİLDİ"

The Washington Post, NATO Zirvesi'nde Biden'ın 'birlik' mesajı verdiğinin altını çizerek Erdoğan ile zirvenin oturum aralarında bir araya geldiğini yazdı. Voice of America (VOA), görüşmeye ilişkin haberi "Biden ve Erdoğan 'verimli' görüşmeler gerçekleştirdi" başlığıyla duyurdu.

ERDOĞAN'IN DİĞER GÖRÜŞMELERİ DE DÜNYA BASININDA

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ile yaptığı görüşme, Yunan basınında manşetlerde yer buldu. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin "Miçotakis ve Erdoğan sakin bir yaz için anlaştı" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelen iki lider, 'zor durumlara' yol açabilecek provokasyonlardan kaçınma ve olumlu bir işbirliği gündemini teşvik etme konusunda anlaştılar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Fransız Le Figaro gazetesi ise NATO zirvesi öncesinde Fransa Başkan Emmanuel Macron'un mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmeyi 'verimli ve önemli' olarak niteleyen gazete, iki liderin Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerleme iradesini ortaya koyduklarını vurguladı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO temasları dünya basını
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