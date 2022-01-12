NATO: Rusya, Ukrayna konusunda hata yaparsa bedeli ağır olacak

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasından sonra ortaya çıkan gergin durum ve Avrupa'nın güvenliği gibi konuları görüşmek üzere 2019'dan bu yana ilk kez toplanan NATO-Rusya Konseyi'nin ardından açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreterinin konuşmasından satır başları şöyleydi:

- Rusya'yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, Ukrayna'nın doğusundaki askeri varlığını azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz.

- Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulundu. Ukrayna topraklarını işgal etti, Kırım'ı cebren ilhak edip bölgede ayrılıkçıları destekledi. Bu yüzden de Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var. Tansiyonu düşürmesi gereken taraf, Rusya.

- Rusya, Ukrayna konusunda hata yaparsa bunun bedeli ağır olacak.

"MİSYONUMUZ BARIŞI KORUMA AMAÇLI"

- Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve askeri yığınağı karşısında biz de doğu sınırımızdaki müttefiklerimizi korumak için askeri varlığımızı artırdık. Ancak bizim misyonumuz tamamen barışı koruma ve müdafaa amaçlı.

- Bugünkü toplantının odağında Ukrayna vardı. Ancak Rusya'nın farklı ülkelere askeri müdahaleleri ve Avrupa'ya yönelik saldırıları var.

- Rusya'nın Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'daki askeri varlığı rahatsız edici; bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı.

- Rusya ile masaya her zaman oturmaya ve somut önerileri konuşmaya hazırız. NATO, Rusya ile irtibatta olacak, müzakereleri sürdürecek ancak bu, temel prensiplerden feragat anlamına gelmiyor.