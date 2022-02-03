VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ek gözaltı süresi talep edildi
TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı!
Rusya: S-400'ler Belarus'a ulaştı
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
MSB duyurdu: 43 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Ukrayna krizinde yeni gelişme
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Instagram'da yenilik Reels videoların süresi uzayacak
Ülkedeki soruna dikkat çektiler! Samar: Türkiye yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir
NATO: Rusya son iki günde Belarus'a ciddi ölçüde askeri güç gönderdi
Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!
''Statüyü Türkiye sayesinde aldık''
ABD'den İdlib'de katliam: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti
Harekatın adı neden Kış Kartalı?
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
T hücresi müjdesi! Omicron'dan sevindiren haber geldi!
Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi!
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı
Bakan Nebati'den kritik enflasyon ve döviz açıklaması
Trabzon'da Başkan Erdoğan'a şarkı söyleyen genç kız o anları anlattı!
Deniz ulaşımına fırtına engeli... Seferler iptal edildi
Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor
TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
03 Şubat 2022 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 13:45:00

NATO: Rusya son iki günde Belarus'a ciddi ölçüde askeri güç gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük.'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini aştığını, son iki günde de Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini söyledi.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın yeni Başbakanı Dimitar Kovacevski ile NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine askeri yığınağının devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." diye konuştu.

Yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 30 bin kadar olduğu tahmin edilen savaşçı birlik, özel operasyon kuvvetleri, SU 35 de dahil olmak üzere savaş uçakları, S 400 savunma sistemleri gibi unsurları içerdiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Dün ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek güçler konuşlandıracağını açıklaması, ortak güvenliğe bağlılığının güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovacevski de Rusya'ya diyalog ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını belirtti.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri RUSYA UKRAYNA
Selin'in boş durmaya niyeti yok

Selin'in boş durmaya niyeti yok
Hülya'dan dans şov

Hülya'dan dans şov
Metanverse'in "Kadın Ağası"!

Metanverse'in "Kadın Ağası"!
Düğün tarihi belli değil

Düğün tarihi belli değil
İlk kez aynı sahnedeler

İlk kez aynı sahnedeler
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek
Beni şirketten göndermek istiyor

Beni şirketten göndermek istiyor
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER