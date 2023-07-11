NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı.

Başkan Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.

Zirve'de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Zirve için dün Vilnius'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoltenberg `Bu, terörle mücadelemize, Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır` şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Madrid Zirvesi'nin ardından İsveç'in yasalarında değişiklik yaptığını, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdığını ifade eden Jens Stoltenerg, İsveç'in işbirliğinin üyelik sürecinin tamamlanmasından sonra da devam edeceğini, NATO'ya ilk kez terörle mücadele konusunda özel koordinatör atanacağını duyurdu.

NATO Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç'in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

NATO ülkelerinin liderleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde bir araya geldi.

NATO'nun devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi

Finlandiya, bir NATO Zirvesine ilk kez tam üye olarak katılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu ilk zirve toplantısına katılmasından dolayı tebrik etti.

Liderler, Stoltenberg'in bu sözleri üzerine Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu alkışladı.

Stoltenberg, Finlandiya'nın ardından dünkü anlaşmayla İsveç'i de yakında NATO'nun tam üyesi olarak göreceklerini belirtti. Liderler, Genel Sekreter'in bu sözlerini de alkışlarla karşıladı.

NATO ülkelerinin liderlerinin bugün önemli kararlara imza atacaklarını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin artırılacağını, bunun Ukrayna'yı ittifaka daha yakın hale getireceğini, NATO'nun yeni savunma planlarının onaylanacağını ve daha iddialı savunma yatırımı üzerinde uzlaşılacağını bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan, tokalaşarak fotoğraf çektirdiği Nauseda ve Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminde, Başkan Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.

Liderler, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçti.

Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Sunak ile sohbet etti.