VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Biz gençlerle beraber yürürüz, gençlerle beraber karar alırız
Bakan Varank TEKNOFEST Robotaksi yarışmacılarına Togg deneyimi yaşattı
Fatih Dönmez, Eskişehir'de Togg'a binmek isteyen Gülistan Avcı'nın talebini geri çevirmedi
Bozdağ: Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır
Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı
13 Nisan 2023 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:05:00

NATO, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini kınadığını bildirdi.

NATO Sözcü Yardımcısı Dylan White, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri rekor sayıda balistik füze fırlattığını söyleyen White, "Pyongyang'ın bu provokasyonları bölgesel uluslararası güvenliğe zarar vermektedir. Kuzey Kore bu umursamaz tavrına son vermeli, yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeli, iyi niyetle diplomasiye izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

White, NATO'nun ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile güçlü dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.

Etiketler : nato kuzey kore balistik füze denemesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX