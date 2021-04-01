  • BIST
    1410.42
  • Dolar
    8,1895
  • Euro
    9,6603
  • Altın
    452,3590
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson & Johnson aşılarında skandal: 15 milyon doz çöpe gitti
NATO ile Rusya karşı karşıya: Havada yaşanan en büyük restleşme!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ülke genelinde etkili olacak!
Koza Altın
Putin'in kapısını çaldılar!
DHKP-C'li terörist itiraf etti: "Seçmen bilgileri elimizde"
ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme!
O sözleri affetmedi!
Kadroya giremez dediler
Günlük burç yorumları
Göz önünde renkli ışıklar ‘glokom' belirtisi
Fazla kilo, organları kanser gibi etkiliyor
Güçlü bağışıklık için renkli beslenin
Yağlanma karaciğer yetmezliğine neden olabilir!
Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
Gökçeada'da solunum güçlüğü çeken Kovid-19 hastası, helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama
BM: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlallerinin arkasında Rus paralı askerleri var
Bolsonaro: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz
Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Rus diplomata casusluk suçlaması
Kira, gelir kaybı desteği! Başvuru süreleri uzatıldı
01 Nisan 2021 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 09:31:00

NATO ile Rusya karşı karşıya: Havada yaşanan en büyük restleşme!

ABONE OL

NATO'ya bağlı savaş uçaklarının 29 Mart Pazartesi günü Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde, Rusya'ya ait filo halindeki stratejik bombardıman uçaklarına karşı tam 10 kez havalanıp önleme yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan bu kriz NATO tarihinde en büyük restleşme olarak tarihe geçti.

Rusya'ya ait filo halindeki stratejik bombardıman uçaklarının, 29 Mart Pazartesi günü birkaç saat içinde dünyanın 6 farklı bölgesinde NATO Hava Sorumluluk Bölgelerini zorladıkları ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmesinin NATO'nun kurulduğu tarih olan 1949'dan bu yana Rusya ile havada yaşanan en büyük restleşme olarak tarihe geçti.

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ittifakla Rusya arasında havada bugüne kadar yaşanan en büyük krizin Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Karadeniz ve Baltık Denizi sorumluluk bölgelerinde yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'ya ait TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarından oluşan filoların birkaç saat arayla dünyanın 6 farklı noktasında sınıra yaklaşmasının, 10 defa alarm verilerek avcı uçaklarının kaldırılmasına yol açtığı vurgulandı. Rus bombardıman uçaklarına yönelik önleme operasyonlarına Türkiye, Norveç, İngiltere, Belçika, Romanya, Bulgaristan ve İtalya hava kuvvetlerine ait uçakların katıldığı belirtildi.

NATO MESAJ YAYINLADI

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan konuya ilişkin açıklamada, operasyona katılan ülkelerin bayraklarına da yer verilerek, Müttefik Hava Komutanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Andrew Hansen'in "NATO kuvvetleri, birliğe bağlı hava sahasını yıl boyu, 7 gün, 24 saat korumaya hazır olduklarını ve kabiliyetlerini gösterdiler" şeklindeki açıklaması paylaşıldı. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı sonrası, NATO ile Rusya arasında tüm ilişki kesilmişti. Bu durumun, bölge ve dünya güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Etiketler : Rusya NATO HAVADA RESTLEŞME
Eleştiriler başarımızı gösteriyor!

Eleştiriler başarımızı gösteriyor!
Düğün heyecanı sardı

Düğün heyecanı sardı
Bebek geliyor!

Bebek geliyor!
‘Aşkın Tarifi' için aşçılık eğitimi

‘Aşkın Tarifi' için aşçılık eğitimi
Haftada bir kardeş günü

Haftada bir kardeş günü
Suç dizisinde doktor

Suç dizisinde doktor
Tamer'in pandemi köşesi

Tamer'in pandemi köşesi
Gökçe geçmişe götürecek

Gökçe geçmişe götürecek
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el

EN ÇOK OKUNAN HABERLER