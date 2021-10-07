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07 Ekim 2021 Perşembe 14:46:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 14:46:00

NATO içinde NATO kurdular! Türkiye'ye karşı güvenlik arayışındalar...

Kaynak: Aksam.com.tr

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Yunanistan Ege'de ve Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Ülkenin, Fransa ve İsrail'den silah almasının ardından şimdi de Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi karşı merkezine alan bir savunma anlaşmasından söz etti. Yunan Başbakan, "Akdeniz'de kimin kimi tehdit ettiğini de hepimiz biliyoruz" diyerek Fransa ile bir savunma ve güvenlik anlaşmasını gündeme getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ilişkiler gün geçtikçe gerilerek devam ederken "Yunanistan ve Fransa arasında yeni bir savunma anlaşmasının, dış bir tehdit durumunda birbirlerinin yardımına gelmelerine izin vereceğini" söyledi.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığına göre, Miçotakis, anlaşmayı onaylamak için gün içinde yapılacak parlamento oylaması öncesinde Yunan milletvekillerine, "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması durumunda ilk kez açıkça askeri yardım olması şart koşuluyor" dedi.

Yunan Başbakan, Türkiye'yi kast ederek "Akdeniz'de kimin kimi tehdit ettiğini de hepimiz biliyoruz" diye sözlerine devam etti.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Fransa geçen ay, yaklaşık 3 milyar avro değerinde üç Fransız fırkateyn siparişi içeren stratejik bir askeri ve savunma işbirliği anlaşması imzaladılar.

Atina bu yıl, Dassault yapımı 24 adet Rafale savaş uçağı sipariş etmişti.

Ülkemizden, Yunanistan'ın bu hamlesine Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde sert tepkiler gelmişti.

Haberde NATO'nun 5. Maddesi gereği, "'tüm müttefikler, saldırıya maruz kalan bir üye devletin yardımına gelir' kuralı Atina ve Ankara arasındaki on yıllardır süren gerilimler gerçeğiyle karmaşıklaşıyor" ifadesi yer aldı.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki hava sahası, enerji, bazı Ege adalarının durumu ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs adası gibi diğer toprak meseleleri üzerinde uzun süredir gergin durumda.

İki ülke, bu yılın başlarında anlaşmazlıklarıyla ilgili istikşafi temaslarını yeniden başlattı.

Etiketler : Kiriakos Miçotakis YUNANİSTAN FRANSA TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ
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