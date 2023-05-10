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10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:19:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:19:00

NATO Genelkurmay Başkanları Vilnius zirvesine hazırlık gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

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NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantının açılışında askeri liderlere son 10 yılda İttifak'ın dönüşümüne yardım ettikleri ve "yeni bir toplu savunma çağına" hazır olmasını sağladıkları için teşekkür etti.

Ukrayna'daki savaşın ardından NATO'nun, hava ve deniz gücüyle desteklenen 40 bin askeri komutası altına aldığını ve ileri savunmasını kuvvetlendirdiğini vurgulayan Stoltenberg, temmuz ayında düzenlenecek Vilnius zirvesinin NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirme hedefini taşıdığına işaret etti.

Stoltenberg, müttefiklerin yeni bölgesel savunma planlarını tartışacağını belirterek zirvede NATO liderleri tarafından kabul edilmesi beklenen yeni düzenlemelerle, müttefiklerin hangi kuvvetlerin nerede ve nasıl konuşlandırılacağı, ne tür yeteneklere ihtiyaç duyulduğu gibi detaylara hakim olacaklarını söyledi.

Genel Sekreter, yüksek yoğunluklu savaşın Avrupa kıtasına geri döndüğü, küresel rekabetin arttığı, otoriter rejimlerin ortak değerlere, çıkarlara ve güvenliğine meydan okuduğu, iklim değişikliği ve terörizm gibi önemli tehditlerin de bulunduğu mevcut dönemde, yeni savunma planlarının liderlerin göstereceği siyasi irade ile kabul edilmesinden umutlu olduğunu ifade etti.

Liderlerin yatırım ve üretim kapasitelerini artırmak için "yeni NATO savunma üretimi eylem planını" onaylamalarını beklediğini dile getiren Stoltenberg, ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) asgari yüzde 2'sini savunmaya yatırmaları şeklindeki yeni taahhüt üzerinde de anlaşmaları gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter, "Savunma yatırımlarına ve üretim kapasitesine şimdi ve uzun vadede ihtiyacımız var. Doğru yönde ilerliyoruz ancak yaşadığımız tehlikeli dünyanın talep ettiği kadar hızlı değil." değerlendirmesini yaptı.

Askeri Komite Başkanı Amirak Rob Bauer'in başkanlık ettiği toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Türkiye toplantıda Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler tarafından temsil ediliyor.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kez olmak üzere, yılda üç defa bir araya geliyor.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Amirak Rob Bauer Türkiye
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