NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli açıklamalar
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı...
Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bu kriz hepimizi etkilediği için İsveç ve Finlandiya da toplantıya katıldı
Rusya'yı bu manasız savaşa son vermeye çağırıyoruz
Avrupa güvenliğinde yeni bir gerçekle karşı karşıyayız
Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek
Kremlin'in Ukrayna'ya açtığı savaş ne Rusya'nın güvenliğini sağlar ne de uluslarası saygınlık getirir
ABD Kanada ve Avrupa doğu kanadına binlerce askeri birlik yığdı
Yanlış hesap yapılmasın, tüm üyelerin ve her metrekare toprağının güvenliği için NATO ne gerekirse yapacak
Ayrıntılar geliyor...
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