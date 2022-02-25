NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı...

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu kriz hepimizi etkilediği için İsveç ve Finlandiya da toplantıya katıldı

Rusya'yı bu manasız savaşa son vermeye çağırıyoruz

Avrupa güvenliğinde yeni bir gerçekle karşı karşıyayız

Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek

Kremlin'in Ukrayna'ya açtığı savaş ne Rusya'nın güvenliğini sağlar ne de uluslarası saygınlık getirir

ABD Kanada ve Avrupa doğu kanadına binlerce askeri birlik yığdı

Yanlış hesap yapılmasın, tüm üyelerin ve her metrekare toprağının güvenliği için NATO ne gerekirse yapacak

Ayrıntılar geliyor...