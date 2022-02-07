Stoltenberg'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg görüşmede Rusya'nın Ukrayna çevresinde konuşlanmasının ele alındığını belirtti.

Stoltenberg, "Kendisine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz. NATO diyalog için her zaman hazır." ifadelerini kullandı