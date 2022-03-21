Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken çatışmaların Kiev etrafında yoğunlaştığı öğrenildi. Öte yandan barış müzakerelerinden çıkacak sonuç bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NBC News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğine değindi.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı dünya gündeminde yerini koruyor. Savaş tüm sıcaklığı ile devam ederken Türkiye'nin önce insani sonrasında ise kalıcı barış için yürüttüğü diplomasi trafiği dikkatleri çekiyor. Amerikan televizyonu NBC News'e konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

24 Mart'ta Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Amerikan televizyonu NBC'de yayınlanan Meet the Press isimli programa katılan Stoltenberg'den Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Konuşmasının hemen babaşında Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çeken Stoltenberg Antalya Diplomasi Forumuna katıldığını "Birkaç gün önce Türkiye'ye gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm"ifadeleri ile hatırlattı.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Stoltenberg "Savaşın durup ateşkesin ilan edilmesi için çalışan Ankara'nın çabalarını överek, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için gerçek çaba gösteriyor" dedi.

ZELENSKİY'NİN UÇUŞU YASAK BÖLGE TALEBİNE BİR KEZ DAHA RET

NATO Genel Sekreteri ayrıca, uçuşa yasak bölge için daha önce verdikleri veto kararını hatırlatarak, "Bu savaşın Rusya-NATO savaşına dönmemesi için elimizden geleni yapacağız. Zira böyle bir durum çok fazla yıkım ve ölüm getirir" dedi.

"UKRAYNA DA RUSYA DA TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"

Stoltenberg'ten önce NBC News yayına bağlanan ve görüş bildiren gazeteci Richard Engel ise, Türkiye'nin attığı adımları için şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte arabuluculuk rolünü ortaya koyan en açık ülke ve lider konumunda. Erdoğan'ın Putin ile bir ilişkisi var. Aynı zamanda ABD ile de Putin konusunda kendisine yardımcı olabilecek gergin ilişkilere sahip. Bu da muhatap olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi. Mevcut durumda her iki taraf da O'na güveniyor."