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01 Eylül 2023 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 08:21:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Öncelikle Ukrayna'nın üye olması için iki adımlı süreci üye eylem planını kaldırarak tek adıma düşürdük. Bir karar verici organ olan NATO-Ukrayna Konseyi'ni oluşturarak siyasi ilişkimizi güçlendirdik." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başlatılan karşı taarruzla toprak kazandığını belirten Genel Sekreter, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında söylemlerini yineledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile ilgili soruları yanıtladı. CNN International'a özel konuşan Genel Sekreter, karşı taarruzun zorlu olduğunu ancak Ukraynalıların ilerleme kaydettiğini söyledi.

"Ukraynalılar kademe kademe toprak kazanıyor. Bu da Rusları geri ittikleri anlamına geliyor. Yoğun bir şekilde savunulan hatta mayın dolu bölgelerden geçebiliyorlar. Bu yüzden onları desteklememiz çok önemli. Zor bir çatışma yaşanıyor."

Stoltenberg, Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna hakkında alınan kararları da yorumladı. Atılan adımlardan bahsederek Ukrayna'nın NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.

"Ukrayna NATO üyeliğine Vilnius Zirvesi'nden sonra hiç olmadığı kadar yakın. Öncelikle Ukrayna'nın üye olması için iki adımlı süreci üye eylem planını kaldırarak tek adıma düşürdük. Bir karar verici organ olan NATO-Ukrayna Konseyi'ni oluşturarak siyasi ilişkimizi güçlendirdik. Bu konsey Karadeniz'deki durumu konuşmak için bir araya geldi."

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO kuvvetleriyle uyumlu olması için milyonlarca dolar harcandığını belirtti.

"Bunun yanı sıra birlikte çalışabilirliği geliştirmek, Ukrayna güçleri ve NATO güçleri arasında tam birlikte çalışabilirliği sağlamak için milyonlarca dolarlık bir paket üzerine anlaştık."

Görev süresi Ukrayna savaşı sebebiyle bir kez daha uzatılan Stoltenberg, bunun bir daha olmayacağını söyledi. "Bu benim son uzatmamdı. NATO'nun genel sekreteri olarak görev yapmak bir ayrıcalık. Özellikle de Avrupa'da büyük bir savaş varken çok anlamlı."


Etiketler : NATO NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna
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