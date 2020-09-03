NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.
Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı" ifadesini kullandı.
Türkiye ve Yunanistan'ı 'iki değerli müttefik' olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.
Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.
- İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
- Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek
- Trump'tan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere 'oylarınızın sayıldığından emin olun' tavsiyesi
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
- ABD'deki eyalet yönetimlerine 'aşıya hazır olun' bildirisi
- New York Valisi'nden Trump'a 'Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir' çıkışı