VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamile eşini kayalıklardan itmişti; cezası belli oldu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Saldırı için tüm unsurlar oluştu
Leyla Aydemir davasında yeni gelişme
BAE medyası yazdı! Dikkat çeken İran detayı
Fahiş fiyat değil vurgun
İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!
Borsa İstanbul Abu Dabi Borsasına Teknoloji İhraç Ediyor
Milli Muharip Uçak'ın Asya seferi
Seviyesizlikte dip yaptılar!
Rusya'dan geri adım: Askerlerini çektiler
Türkiye'den Kudüs'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Üç KDV indirimi daha geliyor
"Yeni bir dönemi başlattık"
"Masanın ayağı HDP'dir"
Savaş an meselesi!
Kanada'da tarihi karar!
Faturaya yeni destek geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Doktorun tek sözü ile 40 yıldır çay içmiyor
Twitter'a yeni yazı tipleri yolda
Karnı belirginleşti
Emre'den bu sefer de zina davası
Testi pozitif çıktı
15 Şubat 2022 Salı 15:34:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 15:34:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Saldırı için tüm unsurlar oluştu

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu." açıklamasında bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "NATO-Rusya ilişkilerini görüşmeye hazırız ancak temel prensiplerden ödün vermeyeceğiz. Ukrayna için temkinli iyimserlik gerekiyor. Sahada gerilimin azaldığına dair işaretler görmedik hala yeni bir saldırı mümkün" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu:

-Şimdiye dek cephede tansiyonun düştüğüne dair işaret görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı da azalmadı. Son gelişmeleri temkinli takip ediyoruz.

-Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.

-NATO Rusya ile müzakereye ve kaygılarını dinlemeye hazır. Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala bir şansı var.

-Rusya'ya kaydadeğer bir teklif götürdük. Sihalanmaya sınır, askeri faaliyetlerde şeffaflık gibi güven arttırıcı adımlar mümkün.

-Uzlaşma durumunda askerleri çeksek bile ağır mühimmatı bir anda çekemeyiz. Şimdi Rusya'nın bazı askerilerini geri çekmesi de tam anlamıyla geri çekilme anlamına gelmez aylardır askeri yığınak yapıyorlar.

-Temel prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde Doğu'da ve Baltık'ta savunma kapasitemizi güçlendirdik. 2014 yılından beri savunma harcamalarını 270 milyar dolar artırdık.

-Fransa Romanya'daki üssün komutasına sahip.

-Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları ile perşembe bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecek desteğimizi yineleyeceğiz.

-UKRAYNA'YA SİYASİ VE FİİLİ DESTEĞİMİZ SÜRECEK.

-Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO ile önceki anlaşmasına aykırıydı. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm uluslararası hukuku ihlal etti. Şimdi zaman, caydırcılığı artırma eş zamanlı diyaloğu sürdürme zamanı.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri RUSYA UKRAYNA Jens Stoltenberg
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Kaan'dan türkü şöleni

Kaan'dan türkü şöleni
Özür dilemedi 7 bin lira kaybetti

Özür dilemedi 7 bin lira kaybetti
Hatası milleti güldürdü

Hatası milleti güldürdü
Arabesk şov

Arabesk şov
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
Karakterimi çok sevdim

Karakterimi çok sevdim
Dördüncü kardeşi istemiyor

Dördüncü kardeşi istemiyor
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER