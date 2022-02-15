NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Saldırı için tüm unsurlar oluştu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Saldırı için tüm unsurlar oluştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "NATO-Rusya ilişkilerini görüşmeye hazırız ancak temel prensiplerden ödün vermeyeceğiz. Ukrayna için temkinli iyimserlik gerekiyor. Sahada gerilimin azaldığına dair işaretler görmedik hala yeni bir saldırı mümkün" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu:

-Şimdiye dek cephede tansiyonun düştüğüne dair işaret görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı da azalmadı. Son gelişmeleri temkinli takip ediyoruz.

-Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.

-NATO Rusya ile müzakereye ve kaygılarını dinlemeye hazır. Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala bir şansı var.

-Rusya'ya kaydadeğer bir teklif götürdük. Sihalanmaya sınır, askeri faaliyetlerde şeffaflık gibi güven arttırıcı adımlar mümkün.

-Uzlaşma durumunda askerleri çeksek bile ağır mühimmatı bir anda çekemeyiz. Şimdi Rusya'nın bazı askerilerini geri çekmesi de tam anlamıyla geri çekilme anlamına gelmez aylardır askeri yığınak yapıyorlar.

-Temel prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde Doğu'da ve Baltık'ta savunma kapasitemizi güçlendirdik. 2014 yılından beri savunma harcamalarını 270 milyar dolar artırdık.

-Fransa Romanya'daki üssün komutasına sahip.

-Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları ile perşembe bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecek desteğimizi yineleyeceğiz.

-UKRAYNA'YA SİYASİ VE FİİLİ DESTEĞİMİZ SÜRECEK.



-Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO ile önceki anlaşmasına aykırıydı. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm uluslararası hukuku ihlal etti. Şimdi zaman, caydırcılığı artırma eş zamanlı diyaloğu sürdürme zamanı.