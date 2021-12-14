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14 Aralık 2021 Salı 14:41:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 14:41:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO'dan ayrılıyor mu?

Kaynak: Aksam.com.tr

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Norveç Merkez Bankası'nın 1 Mart'ta boşalacak olan Başkanlık koltuğuna NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg talip oldu. Stoltenberg, Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache ve diğer 20 aday ile yarışacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanı olmak istiyor.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığına göre, Norveç Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Norveç'in bir sonraki merkez bankası başkanı olmak isteyen başvuru sahipleri arasında olduğunu söyledi.

Stoltenberg, haber ajansı NTB'ye verdiği demeçte, "Maliye bakanlığı Kasım ayında benimle temasa geçti ve pozisyona başvurmayı düşünüp düşünmeyeceğimi sordu. Bunu şimdi yaptım ve bu benim için çok motive olduğum bir iş." dedi.

22 başvuran arasında NATO'dan Stoltenberg, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache da aday.

Başarılı aday, faiz oranlarını belirlemenin yanı sıra, 1,4 trilyon dolarlık varlıklarıyla dünyanın en büyüğü olan Norveç devlet varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.

Ekonomist olan Stoltenberg, ertesi yıl NATO başkanı olmadan önce 2000-01 ve 2005-13 yılları arasında Norveç başbakanıydı. 1 Mart'tan itibaren koltuk boşalacak, Stoltenberg ise önce Eylül 2022'nin sonuna kadar devam edecek olan NATO'daki görev süresini tamamlaması gerekeceğini söyledi.

Etiketler : Stoltenberg NATO başkanı Jens Stoltenberg
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