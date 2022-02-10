NATO'dan Rusya'ya mektup!

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10 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdi

Kaynak: Reuters

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdi. Lavrov ise, Ukrayna'daki Rus diplomatlara 'ülkeyi terk edin' tavsiyesinde bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının arttığını söyleyen Stoltenberg, olası bir saldırı için uyarı zamanının daraldığını söyledi.

"EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Stoltenberg, "Bu Avrupa'nın güvenliği için tehlikeli bir an, Rus birliklerinin sayısı artıyor. NATO, Rusya için tehdit değil ancak siyasi çözüm ararken en kötüsüne de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diyaloğu devam ettirmek için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdiğini belirten Stoltenbeg, "Rusya'nın diplomatik çözüm ve ekonomik yaptırım arasında seçim yapması gerekiyor." dedi.

RUSYA'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg RUSYA NATO Sergey Lavrov
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