  • BIST
    1096.62
  • Dolar
    7,3849
  • Euro
    8,7323
  • Altın
    459,3210
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
BAE'den zaman ayarlı Yunanistan hamlesi... 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdi
Hatayspor Alanyaspor'dan Sackey'i renklerine bağladı
Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak
Denizli'de yemek ikramı yasağı kaldırıldı
Rus Rublesi değer kaybediyor
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor... Son 24 saatte bin 852 ölü
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım kararı
Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
İnternet hızında rekor kırdılar! Saniyede 178 terabit hızına ulaştılar
Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek
NATO, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
Yunanistan'dan İyon Denizi provokasyonu! Karasularını 12 mile çıkarmayı planlıyor
'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'in temyiz kararı için kritik gün
Bakan Dönmez: (Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziy ...
Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme!
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla ''Kızıl Elma'' klibi hazırlandı
Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu: Malazgirt'e dev Sultan Alparslan silüeti
48 yaşındaki ev hanımı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe'de
5 metrelik saçını 80 yıldır yıkamıyor
Litvanya'dan Lukaşenko kararı: Ülkeye giriş yasağı konuluyor
Dünya ekonomi devinden dikkat çeken tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması
26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:46:00

NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı yaptı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hukuk dışı uygulama ve girişimleri sonrasında gerilen ilişkiler NATO'nun da gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum."dedi.

Stoltenberg, Berlin'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, AB ülkelerinin bakanlarına NATO'nun Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi vereceğini aktardı.

Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktaran Stoltenberg, bir soru üzerine, Akdeniz'de devam eden İrini Operasyonu'ndan önceki AB'nin deniz misyonuna katkı verdiklerini, şimdiki AB misyonuna nasıl katkı vereceklerine baktıklarını ama konuyla ilgili yeni bir durum olmadığını söyledi.

- BELARUS SINIRINDA NATO TAKVİYESİ YOK

Belarus'taki durumu yakından izlediklerini belirten Stoltenberg, "Belarus halkı kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olmalıdır. Bütün NATO müttefikleri Belarus'un egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır." dedi.

Stoltenberg, NATO'un bölgede askeri takviye yapmadığını vurgulayarak "Belarus'taki rejimin NATO'yu bahane ederek göstericilere baskı uygulama girişimi kesinlikle yanlıştır. Minsk'teki rejimin, dikkati iç meselelerden dış konulara çekme girişimi, kendi halkına şiddet uygulamak için bahane bulma çabaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Belarus yönetimine, halkın barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine de değinen Stoltenberg, Almanya'daki doktorların Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik bulgularından şüphe duymadıklarını belirtti.

Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında Rusya'nın şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini dile getiren Stoltenberg, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER