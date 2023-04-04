NATO: Finlandiya'da asker konuşlandırmamız bu ülkenin kendi kararına bağlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İttifak'ın kuruluşunun 74. yıl dönümü ve Finlandiya'nın NATO'ya 31. üye olarak katılması nedeniyle bugünün tarihi özelliğine dikkati çeken Stoltenberg, toplantının Rusya'nın savaşı kararlılıkla sürdürdüğü kritik bir dönemde düzenlendiğini belirtti.

Stoltenberg, bakanların, toplantıda Ukrayna'nın acil ihtiyaçları kadar NATO standartlarında ekipmana sahip olması için daha uzun dönemli gereksinimlerinin planlanmasıyla ilgili konuları görüşeceklerini söyledi.

Toplantıda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik sınamalarının ele alınacağını dile getiren Stoltenberg, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda olmak üzere Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarla, giderek birbirlerine yaklaşan Çin ve Rusya'ya karşı iş birliğini geliştirmenin önemini de masaya yatıracaklarını ifade etti.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ VE NATO ASKERİ VARLIĞI KONUSU



Stoltenberg, Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili şahsi düşüncelerinin sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Norveçli olduğum için ayrıca mutluyum. Uzun yıllardır Finlandiya ve Fin siyasetçilerle beraber çalışıyorum. Kısa süre öncesine kadar bunun mümkün olabileceğini düşünmezdik. Dolayısıyla gerçekten tarihi bir şey. Finlandiya'nın egemen, bağımsız, kendi kararlarını alan bir devlet olduğunu ve NATO'nun demokratik ve egemen devletlere açık kapı politikasıyla destek verdiğini gösteriyor."

Rusya'nın Finlandiya çevresinde varlığını artırma yönündeki yorumları anımsatılan Stoltenberg, Rusya'nın bunu yıllardır yaptığını, NATO'nun da sürekli olarak bu bölgede duruşunu ve varlığını gözden geçirdiğini, daha fazla tatbikat yaptığını ve varlığını artırdığını söyledi.

NATO'nun Finlandiya'da asker konuşlandırıp konuşlandırmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Bu Finlandiya'nın vereceği bir karar. Ülkenin rızası olmadan elbette NATO askerlerini konuşlandırmıyoruz. Kalıcı üsler bulundurmadığımız birçok ülkede deniz, hava ve kara tatbikatları yapıyoruz. Finlandiya ile yaptığımız görüşmelerde henüz bu konu ele alınmadı." dedi.

NÜKLEER SİLAH KONUSU



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer söylemini tehlikeli ve sorumsuzca bulduğunu yineleyen Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer duruşunda, tutumumuzda değişiklik gerektirecek herhangi bir gelişme görmedik ancak tetikte olmaya devam ediyoruz, ne yaptıklarını yakından izliyoruz." dedi.