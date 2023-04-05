NATO dışişleri bakanları Ukrayna ve Asya-Pasifik gündemleriyle toplandı

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe, davetli ülke olarak İsveç de katılıyor.

Kuzey Atlantik Konseyinin toplantısının açılışında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya'nın daha fazla savaşa hazırlandığını, Ukrayna'ya muharebe alanında ihtiyaç duyduğu her şeyin verilmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg ayrıca NATO'nun Rusya baskısına karşı diğer ortakları Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

NATO dışişleri bakanları bugün ayrıca Asya-Pasifik'teki durumu görüşmek üzere Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.