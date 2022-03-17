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17 Mart 2022 Perşembe 08:20:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 08:20:00

NATO bölgeye asker gönderecek mi? Ukrayna, Rusya ile müzakerelerdeki önceliklerini ilan etti

Kaynak: Ajanslar

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 22'inci gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken Ukrayna, Rus ordusuna karşı taarruza geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolarlık yardım emri verdiğini açıklarken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bölgeye asker göndermeyeceklerini ifade etti. Bölgede çatışmalar devam ederken, Rusya'nın dün vurduğu iddia edilen ancak Putin'in yalanladığı tiyatro binasında da çok sayıda ölü olduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 22'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

04:05 Panama Denizcilik Bakanı Noriel Arauz, ülke bayraklı 3 geminin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana füzelerle saldırıya uğradığını söyledi.

02:53 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

01:58 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi.

01:07 ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bugün toplantıya çağırdı.

00:21 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

00:19 Ukrayna ordusu, Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

00:07 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Roma'da Çinli diplomatlar ile görüşmesinde, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu kayıpların Pekin yönetimi tarafından telafi edilmesi olasılığından endişe duyduklarını ve böyle bir durumda Çin'e ağır bedeller ödetileceğini Çin tarafına ilettiklerini söyledi.

00:05 Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, Ukrayna'ya ve mültecileri ağırlayan komşu ülkelere şu ana kadar 50'yi aşkın tırla insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini, bu yardımların devam edeceğini söyledi.

23:51 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin insani koridor üzerinden Mariupol'u terk ettiği bildirildi.

23:46 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz" dedi.

23:47 Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişi hayatını kaybetti.

23:33 ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

23:25 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.

23:09 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı güvenlik yardımlarının "taarruz" değil "savunma" amaçlı olduğunu bildirdi.

Etiketler : rusya ukrayna putin savaş
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