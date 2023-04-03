NATO 74. yaşını yeni genişlemeyle kutluyor

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatında (NATO) resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeni üye Finlandiya'nın bayrağı, NATO karargahına çekilecek.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa güvenlik mimarisinde değişim yaşandığı gerekçesiyle tarafsızlığını bırakarak NATO'ya üye olmaya karar veren Finlandiya hükümetinin İsveç ile yaptığı üyelik başvurusu, 30 müttefik ülkenin meclislerinden onay aldı.

Son olarak Macaristan ve Türkiye'de meclislerin katılım protokollerine onay vermesiyle Finlandiya, İttifakın 31. üyesi olmak için son resmi prosedürler hariç gereken aşamaları tamamladı. Böylece NATO, yeni yaşına açık kapı politikasını sürdürerek girmiş oldu.

NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ



Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişliyor. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31. üyeyi kabul etmeye hazırlanıyor.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.

Son müttefik olarak Finlandiya'nın üyelik prosedürlerinin de kısa sürede tamamlanması ve bayrağının NATO karargahına çekilmesi bekleniyor.

10. MADDE TEMELİNDE AÇIK KAPI POLİTİKASI



NATO, kuruluş anlaşmasının 10. maddesi temelinde açık kapı politikası izliyor. Buna göre İttifak, NATO anlaşmasının ilkelerini ileri taşıyabilecek ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sunacak durumda olan bir Avrupa ülkesine kapısını açabiliyor.

NATO'nun genişlemesi sadece müttefiklerin tamamının onayıyla mümkün olabiliyor. NATO, üye olmak isteyen ülke dışında başka tarafların İttifakın genişlemesine müdahil olmasına izin verilmeyeceğini vurguluyor.

NATO, genişleme sürecinin başka hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığının altını çiziyor. Genişlemeyle istikrar ve işbirliğini desteklemenin, bütün ve özgür, barış ve demokrasi içinde birleşik bir Avrupa inşa etmenin amaçlandığı belirtiliyor.

İSVEÇ DIŞINDA 3 ÜLKEYE ÜYELİK PERSPEKTİFİ VERİLDİ



NATO'ya 31. üye olarak katılmaya hazırlanan Finlandiya ile birlikte komşusu İsveç de Mayıs 2022'de üyelik başvurusu yapmıştı. Finlandiya'nın aksine İsveç'e henüz tüm müttefikler onay vermiş değil. İsveç'in de üyelik yolunun açılması için Türkiye ve Macaristan meclislerinin katılım protokollerine onay vermesi gerekiyor.

Türkiye, PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede İsveç'in son dönemde adımlar attığını ancak bunların yetersiz olduğunu belirtiyor. Macar hükümetinde de İsveç'in Macaristan'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi konularla ilgili tutumu hakkında sıkıntılar bulunduğu ifade ediliyor.

İsveç dışında NATO üyeliği isteyen ülkeler de bulunuyor. Bunlardan Ukrayna, son bir yılda çok sık gündeme geldi. Ukrayna hükümeti, Rusya ile savaş başladığında NATO'ya en kısa sürede üye olma taleplerini dile getirdi.

NATO'nun 2008'deki Bükreş Zirvesi'nde Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan'ın da gelecekte NATO üyesi olmasına karar verilmiş olsa da bu aşamada iki ülkenin üyeliği uzak görünüyor.